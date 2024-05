King Holidays: due nuovi area manager per il t.o.

Due nuovi area manager per King Holidays, un ingresso che fa parte di una serie di importanti novità che l’operatore annuncerà a breve.

A entrare nella squadra sono Benny Faro, che si occuperà dei territori di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, e Paola Agostini, che invece gestirà le aree di Umbria, Marche e Toscana.

Faro approda in King Holidays forte di una lunga e comprovata esperienza nel settore del turismo: dopo aver mosso i primi passi come promotore vendite per EuroTravel, è stato responsabile di Area per Viaggi del Ventaglio, per poi sbarcare in G40 Travel Group – Mondo di Vacanze. Attivo anche nel mondo assicurativo, ha avuto collaborazione con Reisenplatz, Beachcomber Hotels e Uvet.

Accanto a Faro, entra in King Holidays anche Paola Agostini, che, dopo aver fatto parte di gruppi come Sprintours e Going, ha militato per più di 20 anni nel reparto commerciale di Alpitour, trattando i mercati di Marche e Umbria.

“Diamo il benvenuto a due grandi professionisti del turismo – dichiara il direttore commerciale Roberto Minardi - che siamo certi contribuiranno a intensificare e rafforzare la nostra presenza in mercati strategici. Il loro inserimento nel nostro team è il primo passo di una serie di grandi cambiamenti per King Holidays, che hanno l’obiettivo di consolidare la nostra posizione nel settore del turismo”.