‘Voglio tutto’: Club del Sole rilancia le Full Life Holidays

‘Voglio tutto’ è il titolo del nuovo spot televisivo di Club del Sole, realizzato con la supervisione creativa dell’agenzia Conic.

Lo spot promuove la prossima stagione estiva e il concetto di vacanza ‘Full Life Holidays’, che unisce comfort e natura per un’esperienza unica. Lo spot è live da ieri sulle principali reti Mediaset e, in parallelo, sui canali digitali e second screen.

L’obiettivo di ‘Voglio tutto’ è quello di sensibilizzare il pubblico sull’esistenza di un sistema di ricettività innovativo e distintivo nel panorama turistico, presentato dal gruppo come l’unico in grado di soddisfare le esigenze del consumatore contemporaneo.

Francesco Giondi, amministratore delegato Club del Sole commenta: “Lo spot ‘Voglio tutto’ è una perfetta sintesi dei valori che definiscono l’offerta di Club del Sole e il nostro modello Full Life Holidays, il primo ed unico modello di vacanza che riduce la distanza tra naturale e artificiale, unendoli in una dimensione unica, capace di rendere la vita piena e soddisfacente, senza dover rinunciare a nulla. Un modello capace di garantire ai nostri ospiti un’esperienza completa che trascende il momento stesso della vacanza, rappresentando esattamente come dovrebbe essere vissuta la vita, tutti i giorni, all’insegna del ‘volere tutto’. Una proposta ricettiva e una guida per tutte le nostre scelte strategiche di business, tra le quali, novità 2025, la diversificazione del nostro portfolio prodotti con l’integrazione di destinazioni in montagna”.

“Il mosaico dell’identità di marca di Club del Sole si sta componendo con coerenza e continuità. Senza tralasciare un tratto a cui in Conic teniamo molto: la leggerezza, qualità sempre preziosa in pubblicità e, direi, dovuta quando si parla di vacanze” aggiunge Alberto De Martini, ceo dell’agenzia Conic e autore dello spot insieme alla brand creative director Paola Bussa.