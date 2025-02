Club del Sole approda in Trentino-Alto Adige. L’azienda fa il suo ingresso nella regione con l’acquisizione di tre nuove strutture: Club del Sole Caldonazzo Family Collection (ex Camping San Cristoforo di San Cristoforo al Lago Pergine Valsugana), Club del Sole Due Laghi Levico Family Collection (ex Camping Due Laghi di Levico Terme) e Club del Sole Val di Fiemme Easy Camping Village (ex Fiemme Village di Bellamonte di Predazzo).

Un’operazione che segna il debutto di Club del Sole in montagna, in una delle destinazioni turistiche più apprezzate dal turismo outdoor sia in estate che in inverno; e che si inserisce in un ambizioso piano di espansione.

“L’espansione in Trentino Alto-Adige rappresenta un nuovo capitolo nella crescita del nostro Gruppo e ci consente di presidiare, per la prima volta, un nuovo territorio, rendendo, allo stesso tempo, la nostra innovativa proposta di ospitalità all season long - spiega Francesco Giondi, amministratore delegato di Club del Sole -. Il Trentino Alto-Adige, con il suo straordinario patrimonio paesaggistico, impreziosisce il nostro portfolio di destinazioni e ci consente, destagionalizzando il prodotto, di garantire continuità alle risorse umane”.

“Questa operazione - continua Giondi - si inserisce in un piano più ampio di sviluppo che ha visto lo scorso anno arricchire la nostra offerta con tre nuove strutture: Tenuta Primero Resort a Grado; Le Mimose Family Camping Village, a Porto Sant’Elpidio; e Adriatico Family Camping Village, a Cervia. È in previsione, inoltre, il consolidamento della nostra presenza in Abruzzo, destinazione che portiamo nel cuore fin dalla nascita del Gruppo, cinquanta anni fa. Siamo certi che questi sforzi, insieme agli importanti interventi di rinnovamento in corso, saranno apprezzati dai nostri ospiti, che hanno scoperto nella nostra offerta di ospitalità Full Life - capace di unire per la prima volta natura e comfort - un’esperienza di vacanza unica, prima inesistente.”

Con le tre new entry il portfolio Club del Sole raggiunge quota 27 strutture in 8 regioni italiane, per un totale di oltre 9.000 soluzioni abitative.