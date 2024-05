World Explorer, l’estate in India e Sri Lanka tra glamping e cultura

World Explorer scommette su Subcontinente indiano per l’estate 2024. Nell’area il tour operator sta facendo confluire grandi energie e investimenti, annunciando una serie di itinerari tailor made, realizzati in collaborazione con Pierpaolo Di Nardo, travel designer e noto autore delle guide Polaris sull’India.

“I viaggi World Explorer della prossima estate sono studiati per scoprire le meraviglie delle culture, dell’arte, dei popoli e dei luoghi dell’India e dell’Himalaya - spiega Di Nardo -. Per la realizzazione delle proposte che arriveranno sui banchi degli agenti, abbiamo dato particolare attenzione alla formula ‘travel with family’, dopo il grande successo riscontrato negli ultimi anni”.

Le proposte

Tra le proposte di punta, partendo dall’India, torna il tour classico Rajasthan Explorer, che offre la possibilità di attraversare la terra dei Maharaja alloggiando nelle loro ex-residenze, trasformate oggi in alberghi a 4 e 5 stelle. Sia per le partenze individuali (ogni giorno da aprile a settembre 2024) che per il gruppo dell’8 agosto, sarà inoltre possibile visitare i villaggi e i mercati delle campagne indiane di Churu e Nagaur, sconosciuti al grande pubblico.

Su richiesta, il tour Rajasthan Super Deluxe permette di pernottare in alberghi 5 stelle lusso delle prestigiose catene Oberoi Hotels&Resorts, Taj Hotels&Resorts, Raas e Sujan.

Più a Nord, ci sono i tour himalayani Ladakh Explorer, che prevedono soggiorni ideali per chi ama il glamping, con i campi tendati super deluxe di Tutc. Tra questi, Chamba Camp e Diskhet Camp, immersi nel cuore della natura himalayana. Anche per il Ladakh, oltre alle partenze individuali ci sarà un viaggio di gruppo, in partenza il 12 agosto.

Torna poi lo Sri Lanka. “Forti di una collaborazione consolidata con i migliori Dmc del Paese - racconta Alessandro Simonetti, titolare di World Explorer - siamo orgogliosi di poter riscoprire e riproporre a grande richiesta uno Sri Lanka inedito, insolito e creativo, fatto a misura del pubblico di World Explorer”.

L’itinerario Sri Lanka Explorer, della durata di dieci giorni, propone visite ai più importanti siti archeologici buddisti, con soggiorni in alberghi selezionati di categoria 4 e 5 stelle o 5 stelle deluxe, servizi privati e guide parlanti italiano.

Anche per lo Sri Lanka, come per l’India, oltre alla partenza di gruppo del 7 agosto 2024 (in occasione del Festival degli Elefanti Esala Perahera), sono disponibili partenze individuali tutti i giorni.