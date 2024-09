Arriva la versione italiana della piattaforma di e-learning ‘Experience Abu Dhabi Experts’, rivolta espressamente agli operatori del settore, con l’obiettivo di fornire competenze utili a creare esperienze indimenticabili nell’emirato. Si tratta di contenuti specializzati organizzati in nove moduli, attraverso i quali sarà possibile conoscere in modo approfondito il patrimonio culturale di Abu Dhabi, i suoi monumenti simbolo e le diverse soluzioni di alloggio.

La piattaforma “Experience Abu Dhabi Experts” offre agli agenti di viaggio contenuti specializzati organizzati in nove moduli, attraverso i quali sarà possibile conoscere in modo approfondito il ricco patrimonio culturale di Abu Dhabi, i suoi monumenti simbolo e le diverse soluzioni di alloggio.

“Coloro che completeranno con successo la formazione riceveranno un certificato finale, che li riconoscerà ufficialmente come “Experience Abu Dhabi Experts”, rafforzando la loro credibilità nel settore e fornendo loro gli strumenti necessari a creare itinerari di viaggio personalizzati – si legge in una nota dell’ente -. Attualmente disponibile in inglese, tedesco, francese, mandarino, russo, hindi, arabo e ora italiano, la piattaforma sarà disponibile in 13 lingue, garantendo l'accessibilità ai partner di viaggio in tutto il mondo”.