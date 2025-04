Restyling della divisione incoming di Alidays, che diventa Alidays Italian Experiences. Il progetto fa parte di una strategia più ampia volta a rafforzare il posizionamento dell’azienda nel settore del turismo esperienziale e ad ampliare la presenza sui mercati internazionali.

Il rebranding include un’immagine coordinata rinnovata – logo, template e strumenti grafici – oltre a un piano di comunicazione pensato per i mercati esteri, che punta a raccontare l’Italia autentica attraverso esperienze di viaggio su misura. Il nuovo logo mantiene la coerenza con il brand corporate, arricchendosi di due elementi distintivi: la stilizzazione della penisola italiana e il pay-off ‘Italian Experiences’, per una chiara identificazione del posizionamento.

“Con Alidays Italian Experiences vogliamo portare il concetto di viaggio esperienziale a un livello superiore – sottolinea Daniela Berti della divisione incoming, relativamente alle novità di prodotto –. Stiamo lavorando su itinerari esclusivi che raccontano l’Italia attraverso le sue eccellenze meno conosciute, combinando autenticità, sostenibilità e un forte legame con i territori. Ogni proposta nasce dall’ascolto attento dei desideri dei viaggiatori, trasformandosi in esperienze su misura che lasciano un segno emotivo profondo”.

Parte integrante del piano è la partecipazione a fiere internazionali ed eventi di settore nei mercati chiave. Tra gli appuntamenti imminenti, Alidays Italian Experiences, prenderà parte a un roadshow in America Centrale e Sud America tra fine maggio e inizio giugno, con tappe a Città del Messico, Lima, Rio de Janeiro e San Paolo, volto a rafforzare le relazioni commerciali e presentare il nuovo corso del brand.

“Questo rebranding rappresenta una tappa fondamentale per la crescita della nostra unit – afferma Giorgio Medina, responsabile della divisione incoming –. Non si tratta solo di un cambio di nome o immagine, ma di una visione rinnovata che valorizza ancora di più l’identità italiana e la capacità di offrire esperienze autentiche, tailor made, ad alto valore aggiunto per i nostri partner internazionali”.

“Vogliamo crescere nei mercati strategici e attivare sinergie con partner che rappresentano l’eccellenza italiana – chiude il ceo Davide Catania –. Eventi come il prossimo roadshow ci permettono di trasmettere il valore delle nostre proposte e il nuovo spirito di Alidays Italian Experiences”.