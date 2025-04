Amo il Mondo in roadshow: prossima tappa a Roma

Amo il Mondo incontra le agenzie di viaggi di tutta Italia. Il t.o. del gruppo Uvet.

“L’obiettivo di questi incontri – ha commentato Luigi Giussani, general manager di Amo il Mondo - è rafforzare la collaborazione con la rete delle agenzie di viaggi e con i partner commerciali, fondamentali nella ricerca e diffusione costante di prodotti in linea con le richieste di un mercato sempre più vario e in costante evoluzione, per offrire a tutti i professionisti del settore nuove opportunità di crescita, mettendo in luce le destinazioni più desiderate e le novità”.

Il calendario di eventi, in collaborazione con Uvet Travel Network, tocca alcune delle principali città italiane, da nord a sud.

Daria Boglietti, product manager Giappone e South Pacific e Claudia Villa, product manager Centro e Sud America hanno presentato a Milano, durante la prima tappa una selezione di proposte offerte dall’operatore, focalizzandosi sulle destinazioni di loro competenza e offrendo una panoramica più ampia anche sul resto delle destinazioni, dagli Stati Uniti all’Africa e Oceano indiano, dal Medio Oriente al Sud-est asiatico.

Tappa successiva a Padova, dove, in collaborazione con l’ente del turismo thailandese rappresentato da Sandro Botticelli, la product manager Oriente, Africa e Oceano Indiano, Stefania Deangelis, ha presentato le novità e i ‘best seller’ delle destinazioni asiatiche e africane, con un focus speciale sulla Thailandia.

A metà aprile, Amo il Mondo in collaborazione con Singapore Airlines, Civitatis e The Residence By Cenizaro, presenterà la sua programmazione alle agenzie di Roma e provincia, mentre il 9 maggio concluderà il ciclo di incontri a Napoli, con un evento speciale dedicato ai Caraibi. In collaborazione con i partners Sandals and Beaches Resorts e gli enti di Antigua e Giamaica, la product manager per l’area Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi, Paola Piredda, illustrerà le nuove proposte di viaggio per le destinazioni da lei rappresentate.