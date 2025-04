Federcongressi&eventi, Matteo Bruno Cavalieri è il nuovo vice presidente

Matteo Bruno Calveri è il nuovo vice presidente di Federcongressi&eventi. La nomina è arrivata nel corso del primo Consiglio Direttivo dopo il rinnovo delle cariche elettive avvenuto durante la Convention.

Già rappresentante provider ECM, Calveri è fondatore e amministratore delegato di Summeet, provider ECM dal 2009.

Confermato nel ruolo di assistente al revisore dei conti di Federcongressi&eventi Lorenzo Pignatti (Terraevents).

“Il nuovo Consiglio Direttivo lavorerà con spirito di squadra e di servizio per rendere l’associazione ancora più forte e vicina ai soci e le proposte e i contributi di ciascun consigliere saranno determinanti per raggiungere questo risultato”, commenta la presidente di Federcongressi&eventi Gabriella Gentile. “Federcongressi&eventi vuole continuare a essere sempre più rappresentativa dell’intero comparto del Mice e sempre più di supporto per lo sviluppo delle imprese della filiera. Rafforzare la relazione con i soci incontrandoli sul territorio per ascoltarne esigenze e aspettative - continua - è uno degli obiettivi principali emerso durante la prima riunione del Consiglio Direttivo. Proprio per questo l’associazione sta progettando il calendario di un roadshow che si snoderà lungo le principali destinazioni con occasioni di networking e confronto. Iniziamo il nuovo triennio di mandato con entusiasmo e senso di responsabilità, consapevoli della complessità dell’attuale scenario politico, economico e sociale che anche il settore dei congressi e degli eventi business è chiamato ad affrontare”.