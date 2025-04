L’A321LR di Etihad introduce una First Suite completamente nuova, uno spazio privato e chiuso con porta scorrevole, letto completamente reclinabile, ristorazione d’eccellenza e dettagli di design personalizzati. A bordo le First Suite sono due.

“Con le nostre nuove First Suites , 14 poltrone Business completamente reclinabili con accesso diretto al corridoio e una classe Economy migliorata - continua - abbiamo preso l’esperienza di lusso per cui siamo rinomati sulla nostra flotta wide-body e l’abbiamo adattata per offrire agli ospiti la stessa qualità in un aeromobile a corridoio singolo, mantenendoli connessi con wi-fi avanzato per lo streaming durante tutto il viaggio”.

La nuova cabina Business presenta, invece, poltrone in stile wide-body, tutte rivolte in avanti con accesso diretto al corridoio in una configurazione a spina di pesce con 14 letti completamente reclinabili da 198 cm. Ogni poltrona include uno schermo 4K da 44 cm, accoppiamento Bluetooth per cuffie, ricarica wireless e ampio spazio personale.

In Economy, infine, i sedili sono 144 e offrono fino a 12,7 cm di reclinazione, ergonomia migliorata e ampio spazio. Con 46,7 cm di larghezza sono tra i più ampi del settore. Gli aeromobili di Etihad sono dotati del sistema avanzato di Viasat, predisposto per multi-orbita, capace di velocità fino a 1 Gbps, disponibile da gate a gate dove consentito. Tutti gli ospiti hanno accesso a streaming, social media, navigazione e giochi a bordo, oltre alla televisione in diretta in tutta la cabina.

I servizi First

Gli ospiti che scelgono di prenotare in First saranno supportati con un servizio personalizzato dal nuovo Etihad Concierge, disponibile 24/7 per una pianificazione di viaggio su misura. Negli Emirati Arabi e in tutte le destinazioni First gli ospiti potranno usufruire di un servizio privato di autista da e per l’aeroporto e saranno anche personalmente scortati attraverso un check-in dedicato fino alla Etihad First Lounge e poi per l’imbarco. All’arrivo, gli ospiti saranno accompagnati dalla porta dell’aeromobile al loro autista, con servizi di facchinaggio.

Il primo A321LR di Etihad entrerà in servizio il 1° agosto 2025, con dieci aeromobili che si uniranno alla flotta quest’anno. L’aeromobile volerà dall’Aeroporto Internazionale Zayed di Abu Dhabi verso destinazioni tra cui Algeri, Atene, Bangkok, Chennai, Chiang Mai, Copenaghen, Düsseldorf, Kolkata, Krabi, Medan, Milano, Phnom Penh, Phuket, Riyadh, Tunisi e Zurigo.