Omio, arriva la soluzione per cancellare i viaggi per qualsiasi motivo

Si chiama Omio Flex la nuova soluzione lanciata dalla piattaforma per la prenotazioni di viaggi multi-modali per consentire ai clienti la cancellazione fino a 15 minuti prima della partenza per qualsiasi motivo.

Il rimborso può arrivare fino al 100%, a seconda della tariffa scelta.

Come riporta una nota dell’azienda, “i viaggiatori possono usufruire di Omio Flex selezionando l’apposita opzione al momento del pagamento oppure aggiungendola alla propria prenotazione nella sezione ‘Configurazione del biglietto’. Se decidono di non partire, potranno semplicemente accedere alla pagina ‘Gestisci la tua prenotazione’ e procedere con l’annullamento: il rimborso sarà erogato direttamente da Omio”.

Veronica Diquattro, president b2c Europe di Omio, commenta: “Non sempre i viaggi vanno come previsto. La possibilità di cancellare una prenotazione per qualsiasi motivo rappresenta un pilastro fondamentale della nostra promessa di offrire viaggi senza complicazioni, ovunque nel mondo. I nostri dati mostrano chiaramente che la flessibilità è un elemento centrale per chi viaggia, ed è per questo che siamo entusiasti di offrire oggi Omio Flex su scala globale”.