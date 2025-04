easyJet fa crescere la Lombardia

easyJet fa felice la Lombardia. La ricchezza prodotta dal 2006 a oggi, secondo lo studio realizzato da Assolombarda Service, è passata da 72,6 milioni e mezzo di euro a 892,4 milioni nel 2024 (mentre le rotte da 15 a 94, 18% di quota mercato), con un moltiplicatore del valore aggiunto di 4 euro e 70 centesimi. Parallelamente i lavoratori impiegati nell’indotto diretto e indiretto sono cresciuti da 1.200 a 11.400 (moltiplicatore pari a 11,5), grazie anche alla formazione di 8mila professionisti dell’aviazione presso il Training Centre di Milano Malpensa.

Dove poi la compagnia ha base i passeggeri crescono addirittura 8 volte in più, con una spesa turistica che nel 2023 è stata stimata di 1 miliardo 100 milioni solo in Lombardia. “Se allarghiamo le analisi al mercato inglese - ha commentato Kenton Jarvis, ceo di easyJet - vediamo che anche gli agenti di viaggi possono giocare un ruolo altamente strategico nell’implementazione di valore dell’offerta, nel momento in cui il volo viene venduto in combinazione col prodotto turistico. Stiamo ora favorendo questo matching in Francia, Germania e Svizzera, ma vogliamo riservare anche all’Italia un programma di crescita specifico”.

“Grazie alla base di Linate - ha aggiunto Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia - puntiamo a garantire una capacità totale di 10 milioni di passeggeri all’anno in Lombardia, dal momento che l’aeroporto cittadino serve un bacino di 8,5 milioni di residenti e 902 Comuni, cioè l’85% della popolazione regionale”.