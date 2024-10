Civitatis, la piattaforma spagnola online per prenotare visite guidate, transfert e attività turistiche, ha raddoppiato, anno dopo anno, il proprio mercato in Italia.

Nel 2023 infatti erano 300 mila i clienti nostrani che, tramite le agenzie hanno acquistato un servizio sulla piattaforma, che sono diventati 600 mila quest’anno: “Ora puntiamo a un milione 200 mila nel 2025” ha dichiarato Alberto Gutierrez, ceo del gruppo iberico.

L’Italia al momento è il quarto mercato mondiale, dopo Spagna, Messico e Brasile. Il rapporto tra numero di agenzie che collaborano con Civitatis e servizi acquistati sta crescendo. Per migliorare ulteriormente il volume d’affari, la piattaforma in rosa ha deciso di investire fortemente sul nostro Paese, creando un team di persone esclusivamente dedicato all’Italia, mentre sono iniziate le selezioni per individuare un country manager.