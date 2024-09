Civitatis punta sul canale delle agenzie di viaggi italiane. Diverse le attività organizzate per presentare la propria offerta, l’ultima delle quali ha coinvolto alcuni adv consentendo loro di scoprire sul campo le attività dell’azienda a Madrid.

Con il supporto della Comunità di Madrid, l’obiettivo del viaggio recentemente organizzato è stato quello di rafforzare i legami con le agenzie di viaggi italiane, permettendo loro di conoscere a fondo il prodotto e il team di Civitatis, nonché di ascoltare le loro esigenze e aspettative.

Fra le attività proposte, la serata di flamenco tradizionale a Torre Bermejas, il tour privato di Madrid e la visita guidata in italiano del Palazzo Reale. Durante il soggiorno, gli agenti di viaggi italiani hanno ricevuto una formazione specializzata per conoscere meglio l’azienda e il prodotto di Civitatis e sono stati accolti nella sede per conoscere i meccanismi interni dell’azienda e condividere uno spazio di networking.

Durante l’evento di chiusura, Alberto Gutiérrez, ceo e fondatore di Civitatis, ha preso la parola per ringraziare le agenzie per la loro collaborazione e per ripercorrere l’evoluzione del rapporto con loro. “Puntare sulle agenzie di viaggio è stato qualcosa di molto semplice e naturale. Oggi collaboriamo con più di 30mila agenzie in tutto il mondo, permettendoci di riempire il viaggio di più persone con un servizio di altissima qualità e attività accuratamente selezionate. Siamo, senza dubbio, una combinazione vincente”.

Da parte sua, Verónica de Íscar, responsabile dell’area b2b di Civitatis, ha risposto alla domanda sulla crescita di questo canale negli ultimi anni: “Quando ho iniziato nel 2018, c’erano appena 260 agenzie che collaboravano con noi. Ora siamo oltre 30mila, e il b2b è il canale che cresce più velocemente. Le agenzie stesse sono diventate i nostri migliori ambasciatori, vendendo i nostri servizi meglio di quanto facciamo noi stessi”. Per quanto riguarda l’importanza del mercato italiano per Civitatis, De Íscar ha sottolineato il grande potenziale e la sua somiglianza con il mercato spagnolo, con la sua radicata cultura del viaggio.

All’evento ha partecipato anche Laura Martínez Cerro, direttrice generale del Turismo e dell’Ospitalità della Comunità di Madrid, che ha sottolineato l’immenso valore turistico della regione. “Siamo una regione piccola ma ben collegata, con un’offerta culturale incomparabile. Oltre alla capitale, abbiamo tre città patrimonio dell’Unesco e undici ville che riflettono l’autenticità di Madrid”.