La tecnologia e l'evoluzione del digitale stanno modificando il settore degli eventi, facendo nascere nuove tendenze che inevitabilmente coinvolgeranno pure il turismo.



Nel futuro, i format più tradizionali verranno soppiantati da approcci più flessibili e interattivi, offrendo esperienze innovative e personalizzate. Scompariranno, via via, gli eventi virtuali, ma anche i macroeventi aziendali in cui i partecipanti si sentono 'semplici invitati' e scarsamente coinvolti. Destinati all'oblio sono, parallelamente, gli eventi disegnati senza prestare attenzione alla sostenibilità e quelli con una programmazione eccessivamente rigida.



Cosa rimarrà dunque nel domani di questo segmento? Vinceranno le esperienze immersive con anche installazioni artistiche e performance dal vivo, nonché la customizzazione degli eventi attraverso l'utilizzo di un efficace storytelling capace di valorizzare sia partecipanti sia i brand.

Verranno prediletti, inoltre, eventi di medie dimensioni con la relativa sperimentazione di nuovi format e una maggiore attenzione alle attuali pratiche ecologiche.