Polonia, arrivi dall’Italia oltre le aspettative

Sono arrivati a quota 734mila i visitatori dall’Italia per la Polonia nel 2024, “superando ogni più rosea previsione”, come evidenzia una nota dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo.

Il dato ha infatti oltrepassato il totale del 2023 ma ha anche battuto i risultati pre-pandemici del 2018 e 2019 (anni in cui si erano registrati rispettivamente 601.000 e 582.000 italiani).

Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente, ha commentato: “È davvero incoraggiante vedere come l’Italia stia generando risultati decisamente positivi. Questo dimostra non solo l’attrattiva della Polonia quale meta turistica di eccellenza a livello europeo, ma anche il successo di una scelta che ci ha visto promuovere un’offerta turistica in continua evoluzione, moderna e diversificata, in linea con le richieste del mercato italiano”.

A contribuire al risultato anche la fitta rete di collegamenti dalla Penisola.