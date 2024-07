Si tratta del primo player della distribuzione spagnola ad aver firmato un accordo con Ryanair. E vuole sfruttare questo vantaggio.

Viajes El Corte Inglés ha annunciato di aver creato un prodotto specifico per viaggi organizzati in tutta Europa sfruttando proprio i collegamenti offerti dalla low cost.

Come riporta preferente.com, il network ha creato una sezione specifica per questi pacchetti sul proprio sito, in cui sottolinea il pricing competitivo proprio grazie ai voli Ryanair.