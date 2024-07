Oggi il vettore irlandese festeggia 10 anni di operazione e 20 milioni di passeggeri all’aeroporto di Milano Malpensa.

“Ryanair è entusiasta di celebrare 10 anni di attività: Ryanair è cresciuta fino a trasportare 20 milioni di passeggeri da/per Milano Malpensa – dice Mauro Bolla, country manager di Ryanair per l'Italia e il Mediterraneo orientale -. Il nostro operativo per la summer '24 include 5 nuove rotte verso Atene, Budapest, Parigi, Marrakesh e Tallinn, offrendo ai clienti di Milano una scelta ancora più ampia per le loro vacanze estive in Europa”.

Questa crescita senza eguali è evidenziata anche a livello di network, dove il traffico di Ryanair di giugno ha raggiunto 19,3 milioni di passeggeri - una crescita dell'11% rispetto a giugno 2023 - segnando il primo mese in assoluto a superare 19 milioni di ospiti e superando il precedente record di 18,9 milioni, stabilito ad agosto 2023.

“SEA Aeroporti di Milano saluta con soddisfazione questo importante traguardo di Ryanair a Milano Malpensa, che ha contribuito all’espansione del network di destinazioni offerte dallo scalo ed ha consentito, grazie al suo modello di business, di soddisfare le esigenze di nuovi segmenti di domanda in costante crescita – dice Andrea Tucci, vice president Aviation business development di SEA Aeroporti di Milano -. Il progressivo consolidamento dell’attività di Ryanair a Malpensa conferma le grandi potenzialità della catchment area di Milano, capace di generare un continuo incremento di traffico sia incoming che outgoing. Il portafoglio dei servizi aerei di Malpensa serve 182 destinazioni in 78 paesi.”