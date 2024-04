Gli elevati tassi d’interesse e i maggiori costi finanziari hanno avuto un impatto negativo sul numero di transazioni alberghiere in Europa e la diminuzione è stata avvertita anche in Italia, ma il 2024 dovrebbe riportare in alto l’interesse degli investitori.

Questo quanto emerge dall’analisi della società di consulenza Hvs che, nell’annuale European Hotel Transaction Report, fa notare come i volumi delle transazioni nel continente siano diminuiti, nel 2023, del 19% rispetto all’anno precedente, registrando un totale di 10,7 miliardi di euro, il secondo livello più basso degli ultimi dieci anni.

Sceso del 16% anche il prezzo medio per camera venduta, che si è attestato a 197mila euro, come riporta TopHotelNews. La prova del crescente impatto dei maggiori costi finanziari è arrivata dall’analisi trimestre per trimestre. Il primo trimestre del 2023 ha infatti visto un volume d’affari superiore a quello dell’anno precedente, mentre il volume del secondo trimestre è stato inferiore del 50% a quello dell’anno precedente; anche i volumi del terzo e quarto trimestre sono rimasti al di sotto di quelli comparabili del 2022.

Poche operazioni in Italia

Nell’analisi Paese per Paese emerge come le transazioni si siano più che dimezzate in Italia, oltre che nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. All’opposto maggiore fiducia degli investitori si è riscontrata in Irlanda, in crescita del 37% su base annua, e nei mercati molto più grandi di Spagna e Francia, entrambi con volumi in crescita del 21% su base annua.

Anche scendendo nel dettaglio delle singole città Roma appare tra quelle meno favorite, insieme agli hotel urbani di Londra, Madrid e Berlino.

Le previsioni

Migliori, invece, le prospettive per il 2024. Hvs prevede, infatti, che quest’anno sarà ricco di operazioni perché la fiducia degli investitori sta aumentando. “L’ambiente finanziario sarà il motore chiave per una maggiore attività di investimento nel corso del 2024 - ha affermato il coautore del rapporto Matthias Hecht -. Con il miglioramento del clima economico e l’inflazione in calo prevediamo un aumento delle transazioni alberghiere”.