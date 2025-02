Lo sciopero dei treni previsto per il 22 e 23 febbraio è stato rinviato al 18 marzo. L’astensione dal lavoro era stata indetta su scala nazionale per il personale del Gruppo Fs Italiane da alcune sigle sindacali autonome e sarebbe dovuta iniziare alle 21 di domani per protrarsi fino alla stessa ora di domenica.

Usb coordinamento nazionale ferrovie parla, però, di ‘regole cambiate in corso d’opera’ facendo riferimento, come spiega today.it, alla decisione della commissione di garanzia sugli scioperi di introdurre le fasce di garanzia nei giorni festivi e aumentare il numero dei treni garantiti a media/lunga percorrenza. Per Usb, che non rinuncia alla giornata di protesta e l’ha proclamata per il 18 marzo, si tratta però di una limitazione del diritto di sciopero.

Resta invece confermato lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale nelle principali città italiane per tutto lunedì 24 febbraio, giorno in cui sarà assicurato il servizio soltanto nelle fasce di garanzia.