Un progetto di espansione globale che non riguarda più solo il mondo della navigazione.

Gianluigi Aponte non cambia rotta e mantiene il suo piano di sviluppo. Il patron di Msc ha infatti siglato un preliminare con Gedi per prendere il controllo azionario della testata giornalistica ligure in Secolo XIX.

Dopo aver acquistato il pacchetto di maggioranza di Italo, il “comandante” entra in un altro settore strategico acquisendo un giornale storico.

In questa infinita campagna acquisti Msc che va avanti da qualche mese manca, per il momento, una compagnia aerea commerciale anche se con Ita è andato molto vicino a mettere un piede anche in questa industria. Intanto, i suoi manager stanno esaminando numerosi dossier, visto che vi sono ancora parecchi vettori in vendita.

Stando anche ad alcuni ambienti finanziari, Aponte avrebbe inoltre preso informazioni anche sul gruppo Alpitour. Dopo aver messo in vendita il suo pacchetto di maggioranza, Giovanni Tamburi ha scatenato l’interesse dei grandi capitali, ma al momento le trattative sembrano in stallo. Però Aponte non si fermerà...