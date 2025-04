Emirates continua a rinnovare della flotta e aspetta l’A350 per il long haul

Si amplia l’elenco di destinazioni in cui Emirates introdurrà gli A380 e i Boeing 777 rinnovati. Entro la fine del 2025 il vettore servirà oltre 70 città con velivoli dotati dei più recenti interni, coprendo quasi il 50% della sua rete globale.

Quattro le nuove destinazioni su cui la compagnia volerà con gli A380 rinnovati - Bangkok, Hong Kong, Nizza e Perth -, mentre i Boeing 777 aggiornati voleranno alla volta di Madrid, Kuala Lumpur, Phuket e Francoforte, con un ulteriore servizio con Boeing 777 riconfigurato anche su Dublino.

Intanto il team del centro ingegneristico Emirates Engineering lavora per completare interventi di restyling totale, da prua a poppa, con una media di un aereo wide-body rinnovato ogni tre settimane. Nel corso dell’anno Emirates accoglierà anche il suo primo A350 a lungo raggio. L’aeromobile farà il suo debutto in Australia con l’apertura della nuova rotta su Adelaide, operativa dal 1° dicembre.

“L’intensificazione del nostro programma di riammodernamento - commenta Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer di Emirates - ci permetterà, entro la fine dell’anno, di posizionarci tra i leader di settore nell’offerta di posti in Premium Economy. E nei prossimi due anni consolideremo definitivamente la nostra leadership in questo segmento”.

“L’introduzione del nostro primo A350 a lungo raggio sulla rotta per Adelaide - aggiunge - sottolinea il ruolo centrale dell’Australia come punto di ancoraggio orientale della nostra rete globale”. L’Airbus A350-900ULR di Emirates è in grado di volare oltre 15 ore senza scalo, con un’autonomia superiore ai 14mila km. Entro la fine del 2025 il vettore prevede di ricevere cinque aeromobili A350 destinati alle rotte a lungo raggio. Questi saranno configurati con 32 poltrone Business Class completamente reclinabili in disposizione 1-2-1, 28 posti in Premium Economy e 238 sedili in Economy Class con ampio spazio per le gambe.