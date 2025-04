Emirates estende il programma ‘Prova di Viaggio’ per viaggi inclusivi

Emirates prosegue nel suo impegno per offrire ai passeggeri affetti da autismo l’opportunità di familiarizzare con l’ambiente aeroportuale. A un anno dal successo del primo programma “Prova di Viaggio”, la compagnia ha esteso l’iniziativa a 17 città nel mondo, offrendo ai bambini con autismo l’opportunità di prepararsi in modo sereno al volo. Un impegno che ha portato Emirates a diventare la prima compagnia aerea al mondo certificata Autism Certified Airline™, grazie alla formazione di oltre 30.000 membri del personale di bordo e di terra, ora pronti ad accogliere e assistere i passeggeri nello spettro autistico. Durante tutto il mese di aprile, Emirates ha inoltre messo in primo piano il tema della neurodiversità attraverso il proprio sistema di intrattenimento di bordo, ice, con una programmazione speciale di film, podcast e contenuti TV dedicati alla sensibilizzazione sull’autismo.

La compagnia ha attivato il suo programma in 17 città, tra cui Barcellona, Brisbane, Budapest, Cebu, Christchurch, Dubai, Durban, Luanda, Madrid, Manila, Mauritius, Manchester, Montreal, Nizza, Oslo, Parigi e Toronto. E ogni mese si aggiungono nuove destinazioni pronte ad abbracciare l’iniziativa. Il progetto è nato nel 2023 come una collaborazione comunitaria a Dubai tra Emirates, il Dipartimento dell’Economia e del Turismo, gli Aeroporti di Dubai, la Direzione Generale per l’Identità e gli Stranieri, la Polizia di Dubai, la Dogana e diversi istituti e centri dedicati all’autismo.

“Stiamo guidando e favorendo progressi concreti nei viaggi accessibili come parte della nostra strategia operativa – ha dichiarato Adel Al Redha, deputy president e coo di Emirates –. La compagnia aerea ha infatti ottenuto il riconoscimento di Certified Autism Center™ all’inizio del 2024, confermando il proprio impegno verso un’esperienza di volo più inclusiva. Abbiamo formato 30.000 membri del nostro personale di bordo e di terra per assistere i passeggeri nello spettro autistico, diventando così la prima compagnia aerea al mondo con certificazione per l’autismo. A rafforzare questo impegno, Emirates ha esteso il suo programma ‘Prova di viaggio’ a numerose città globali. Vogliamo abbattere le barriere e rendere il viaggio accessibile a tutti. È una responsabilità sociale e professionale che ci assumiamo con orgoglio”.