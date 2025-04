My Emirates Pass diventa disponibile tutto l’anno

My Emirates Pass, il programma di Emirates che consente di ottenere sconti e vantaggi sulle esperienze a Dubai, per la prima volta sarà disponibile tutto l'anno con un ricco ventaglio di offerte stagionali, sia estive che invernali. Questo permetterà ai clienti di accedere a oltre 600 esclusive esperienze a Dubai, dalle esperienze culinarie di alto livello allo shopping di classe mondiale dalle attrazioni di svago a lussuosi centri benessere in qualsiasi periodo dell'anno.

Utilizzare My Emirates Pass sarà semplice: i passeggeri dovranno semplicemente mostrare la loro carta di imbarco fisica o digitale insieme a un documento d'identità valido presso i luoghi aderenti per usufruire dei vantaggi. I passeggeri che si sono registrati online e hanno scaricato la carta d’imbarco sull'Emirates App o Wallet dovranno ricordarsi di fare uno screenshot prima dell'atterraggio, per accedere più facilmente quando sarà richiesta.

Il calendario estivo mette in cantiere esperienze disponibili dal 1° aprile al 30 settembre, incluso il ritorno di Dubai Summer Surprises.