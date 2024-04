Gli scioperi pesano sui conti di Lufthansa. Rilasciando i dati preliminari relativi al primo trimestre 2024, il Gruppo tedesco afferma di aver rivisto al ribasso le stime di utile per l’intero anno, a fronte di perdite superiori al previsto tra gennaio e marzo, che la major attribuisce alle numerose agitazioni del personale.

Il vettore ha registrato un Ebit Adjusted negativo per 849 milioni di euro (nello stesso periodo del 2022 si è attestato a -273 milioni di euro). “La perdita - precisa la major in una nota - è stata superiore al previsto a causa dei diversi scioperi sia dei dipendenti interni al Gruppo che dei dipendenti dei partner, che hanno influito sull’utile per circa 350 milioni di euro”.

Il free cash flow Adjusted si è attestato a 305 milioni di euro, principalmente a causa dei continui afflussi elevati derivanti dal pagamento anticipato dei biglietti.

Le previsioni

A fronte della performance del primo trimestre, il Gruppo prevede per il secondo trimestre un risultato operativo inferiore rispetto al 2023, influenzato negativamente di ulteriori 100 milioni di euro circa a causa degli effetti delle controversie salariali - ora risolte - presso Lufthansa Airlines e dei conflitti in corso tra le fila di Austrian Airlines .

Inoltre, Lh prevede un aumento della capacità inferiore a quanto inizialmente previsto, a causa dei ritardi nelle consegne di nuovi aeromobili.

Nota positiva, le prenotazioni, in linea con le aspettative originali, soprattutto per i mesi delle vacanze estive.

Per l’intero anno il Gruppo Lufthansa stima un EBIT di circa 2,2 miliardi di euro e un free cash flow Adjuster intorno a 1 miliardo di euro.