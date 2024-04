Un’ondata di scioperi sta per colpire il trasporto aereo europeo nel picco delle partenze primaverili. Dal Regno Unito alla Francia, sono diverse le agitazioni indette per il periodo compreso tra la fine di aprile e la prima metà di maggio.

Dal 29 al 2 maggio si attendono disagi all’aeroporto di Heathrow, dove incrocerà le braccia il personale addetto ai controlli di frontiera in segno di protesta contro i piani di licenziamento recentemente annunciati dallo scalo.

Un’altra agitazione dei dipendenti della Border Force è in programma anche tra il 3 e il 18 maggio.

Ulteriori disagi potrebbero verificarsi nello scalo dal 4 al 6 maggio, giornate in cui - si apprende da euronews.com - è previsto uno sciopero di 72 ore degli addetti al rifornimento degli aerei.

Giornate difficili anche per Gatwick, dove il 29 aprile, dal 3 al 6 maggio e dal 10 al 13 maggio, si fermeranno i dipendenti easyJet e Tui.

Belgio, Francia e Germania

Minacce di scioperi per la fine di aprile arrivano anche dallo staff dell’aeroporto Charleroi di Bruxelles, mentre in Francia, in tutti gli aeroporti del Paese, il 25 aprile incroceranno le braccia i controllori di volo contro la riforma del comparto.

Rientrate invece in Germania le minacce di sciopero del sindacato Verdi, che ha revocato le agitazioni dopo aver raggiunto un accordo sui salari.