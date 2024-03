Speziale, Neos: “Ecco perché rilanciamo il Palermo-New York”

“La scelta di Palermo nasce dopo tre anni di avviamento della rotta da Malpensa e dopo vari studi e sollecitazioni che sono arrivati dal territorio, non soltanto siciliano ma anche da operatori americani che sentivano la mancanza di questo collegamento”. Elisa Speziale, sales manager Neos, spiega così il ritorno del Palermo-New York.

La rotta sarà operativa dal 9 giugno e, riporta palermotoday.it, sarà operata da un 787 Dreamliner configurato in due classi di servizio, Premium ed Economy.

“È una grande opportunità per la Sicilia”, aggiunge il presidente di Gesap, Salvatore Burrafato. “Il volo parte in via sperimentale, quindi la nostra attesa è che vada bene, in maniera tale che possa diventare un collegamento stabile e duraturo per il futuro”. G. G.