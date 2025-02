Torino Caselle, atteso grande afflusso di stranieri per il Carnevale sulla neve

All’aeroporto di Torino Caselle si prevede un afflusso record di passeggeri diretti in Val Chisone, Valle di Susa e Valli di Lanzo.

Come riporta infatti il Corriere della Sera, con il sole sulle Alpi torinesi arrivano anche i turisti dal Nord.

In particolare, in Val Chisone, Valle di Susa e Valli di Lanzo tornano le belle giornate, con una massima di cinque gradi previsti a Sestriere. Un bollettino che non deve essere sfuggito a chi vive fuori Piemonte: “Dopo Roccaraso, i turisti della neve si preparano all’assalto di Torino” si legge in un massaggio diffuso via social da Fly Torino.

“Nei prossimi due wee-kend è previsto un maxi afflusso di passeggeri a Caselle, principalmente da località scandinave e anglosassoni, in occasione delle vacanze di Carnevale. La Sagat invita a recarsi in aeroporto con almeno due ore di anticipo, addirittura tre ore in caso di volo extra Schengen” .