Turkish rinnova la business class

Novità e investimenti in arrivo per Turkish Airlines. A partire dalla flotta, oggi composta da 469 aerei, che entro 10 anni dovrebbero diventare 800. La compagnia turca è inoltre in attesa delle ultime certificazioni per avviare il restyling completo della business class.

“Gli aerei in arrivo saranno già configurati con i nuovi sedili, gli schermi da 22 pollici e tutte le altre novità della prima classe – spiega Omer Faruk Sonmez vice president sales South europe -, mentre dal prossimo anno cominceremo le modifiche sugli aerei già in servizio. E soprattutto faremo tutto usando aziende turche”.