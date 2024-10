Turkish accelera sul mercato italiano: 1,57 milioni di passeggeri

Turkish Airlines cresce di oltre 10 punti sul mercato italiano. Sono stati infatti 1,57 milioni i passeggeri trasportati da e per l’Italia nei primi 9 mesi del 2024, rispetto gli 1.39 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. A dare una spinta allo sviluppo del traffico sono stati soprattutto i tanti voli messi in campo per la stagione estiva dai 9 scali italiani, compreso Torino, che Turkish non serviva più dal 2008. “Ma soprattutto non siamo più la compagnia di 20 anni fa, che aveva l’unico scopo di collegare l’Italia alla Turchia – ha dichiarato Omer Faruk Sonmez, vice president vendite per il sud Europa -. Oggi siamo più aggressivi nel segmento internazionale che nel domestico”.

Infine tra le novità, dallo scorso primo ottobre è partito il potenziamento del programma Ndc e del sistema TkConnect, mentre da dicembre partiranno i collegamenti da Istanbul verso Sydney e Santiago del Cile rispettivamente dal 4 e dal 18 dicembre.