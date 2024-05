Si chiama Hyatt Vivid e si rivolge a un pubblico giovane e attento al prezzo il nuovo brand all-inclusive di lusso del gruppo Hyatt. La società, spiega Melanie Benozich, Hyatt’s associate vice president for marketing and global branding, ha iniziato a sviluppare questo marchio per soli adulti nel 2021, attingendo a ricerche di mercato che avevano identificato un vuoto nel portafoglio degli all-inclusive dell’Hyatt Inclusive Collection, che conta già 10 brand.

Hyatt Vivid si posiziona a metà strada tra il brand di lusso adults-only Secrets e le strutture upscale-midscale Sunscape o Alua . Primo indirizo ad aprire l’Hyatt Vivid Grand Island a Cancun, operativo da aprile. La struttura da 400 camere si trova a 10 minuti dalla zona degli hotel di Cancun e, come spiega Travel Weekly, è nella stessa posizione dell’albergo per famiglie Dreams Grand Island, che entrerà anch’esso nella Inclusive Collection entro la fine dell’anno.

Approccio casual

Come gli altri all inclusive di fascia alta il Vivid propone numerose opzioni di cibo e bevande à la carte, ma riserva alla ristorazione un approccio più casual e flessibile, ponendo l’accento su quella che Benozich definisce “cucina accessibile, ‘fork free’” e che include, ad esempio, la preparazione di cestini da picnic, tacos e altre proposte in stile ‘food truck’, con opzioni da asporto per una grande specialità di diverse cucine.

“Non si è obbligati a sedersi in un ristorante e vestirsi in un certo modo” ha detto Benozich, aggiungendo che anche alcuni programmi culinari sono progettati per ruotare durante la settimana, in modo da garantire varietà. È disponibile anche il servizio in camera, anche se limitato a determinati orari e non 24 ore su 24 come, ad eesempio, le strutture Secrets.

Il Vantage Club

Se però gli ospiti dell’Hyatt Vivid Grand Island desiderano un ulteriore upgrade possono optare per il Vantage Club della struttura, che offre accesso a vantaggi come orari di pranzo speciali e servizi aggiuntivi in camera tra cui la vasca da bagno, una macchina per caffè espresso e un menù di cuscini. Circa un terzo delle camere della struttura fa parte del programma Vantage Club.