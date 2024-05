Hyatt cresce ai Caraibi, 30 new entry entro il 2027

Sono trenta i nuovi hotel che Hyatt aprirà in America Latina e nei Caraibi entro il 2027. La crescita del portfolio Hyatt vedrà anche l’espansione della Inclusive Collection del gruppo e segnerà il debutto in America Latina del marchio Destination by Hyatt. “Lo sviluppo in questa regione - spiega Camilo Bolaños, Senior Vice President of Development for Latin America & the Caribbean di Hyatt - è diretta conseguenza dell’aumento della richiesta di viaggi in America Latina e nei Caraibi da parte dei nostri clienti e della nostra strategia asset-light, inclusa l’acquisizione nel 2021 di Apple Leisure Group”.

I nuovi arrivi

Il marchio Destination by Hyatt, spiega TopHotelNews, farà il suo debutto nella regione con la riapertura del Legend Paracas Resort, sulla costa del Perù, che si unirà al brand quest’estate, a seguito di un progetto di restyling e upgrading graduale.

Anche Cas En Bas Beach Resort a St. Lucia si unirà al marchio quando aprirà all’inizio del 2025. “L’espansione del marchio Destination by Hyatt in America Latina e nei Caraibi sottolinea il nostro impegno nel fornire esperienze uniche grazie alle strutture di Independent Collection” evidenzia Katie Johnson, vicepresidente e global brand leader di Independent Collection di Hyatt.

Le altre new entry della Inclusive Collection di Hyatt saranno Dreams Curacao Resort, Spa & Casino, con apertura quest’anno, Dreams Bahia Mita Surf & Spa Resort e Dreams Sapphire Resort & Spa in Messico, Secrets Playa Esmeralda Punta Cana e Dreams Playa Esmeralda Punta Cana, nella Repubblica Dominicana. Nel 2025 sarà poi la volta di Secrets Baby Beach Aruba, Secrets St. Lucia Resort & Spa e Puerto Vallarta Resort & Spa in Messico.

Dio tutte queste new entry circa il 70% delle camere saranno classificate come luxury o upper upscale.