Non è passata inosservata la notizia che il secondo uomo più ricco del pianeta, Jeff Bezos, abbia scelto Venezia per sposare Lauren Sanchez. “Le proteste contro Bezos - ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia al Corriere dopo gli striscioni calati dal ponte di Rialto e dal campanile di San Giorgio - sono il contrario della nostra storia. È un messaggio sbagliato verso il mondo, siamo ospitali da sempre, non ci scegliamo i visitatori. Il turismo è la più grande industria del Veneto”.

Un megaevento il cui budget è superiore ai 15 milioni, per una festa che durerà cinque giorni e vedrà tra i partecipanti 250 star di Hollywood. Tra mercoledì 25 e domenica 29 giugno il profeta dell’e-commerce attraccherà a Venezia con una flotta di nove yacht, a partire dalla goletta Koru da 500 milioni.

Sei hotel riservati

Sei gli hotel-icona riservati agli ospiti, come scrive La Repubblica: Danieli, Gritti, Aman, Cipriani, Marriott e St. Regis. Decine le feste previste, a cominciare da quella del 26 al Lido, sotto una pagoda eretta accanto all’Excelsior, lo scambio delle fedi con fuochi d’artificio il 27 nella fondazione Cini sull’isola di SanGiorgio, il gran ballo del 28 nella cinquecentesca Scuola Grande della Misericordia, ex palazzetto Reyer. Da 35 a 50 i taxi acquei noleggiati anche per gli altri party, dall’isola di Sacca Sessola a Burano e dalla Giudecca alla Madonna dell’Orto. Le rotte sono secretate e si scopriranno solo il giorno prima del servizio.

Tra gli invitati Ivanka e Donald Trump jr, figli del presidente Usa, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates e Bernard Arnault. “Per la città - dice Simone Venturini, assessore comunale al Turismo - è una grande opportunità di trovare nuovi mecenati disposti a investire nella sua salvaguardia”.