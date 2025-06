Venezia: al via i due nuovi voli sull’Arabia Saudita di Saudia

Hanno preso il via questo weekend le due nuove rotte internazionali dell’aeroporto di Venezia con i voli su Jeddah e Riyadh operati da Saudia, rispettivamente con due e tre frequenze alla settimana. I collegamenti vengono effettuati con gli A320 configurati con 90 posti in economy e 20 in business.

“Puntiamo molto a queste nuove rotte, aprire una terza stazione in Italia, dopo quelle di Milano e Roma, è per noi un motivo d’orgoglio e un importante rafforzamento dell’offerta per l’Arabia Saudita in termini di frequenze e capacità - afferma Fabio Zinanni, sales manager per l’Italia di Saudia -. Il nostro canale privilegiato di vendita è da sempre quello delle agenzie di viaggio, in un rapporto di reciproca fiducia. Il 2024 ha segnato un anno record per la nostra compagnia, il 2025 ha valori in ulteriore crescita e i voli da Venezia ne sono una conferma”.

Le due nuove rotte rappresentano anche un’importante occasione di crescita per lo scalo di Venezia: “Accogliere a Venezia la compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita è per noi motivo di grande soddisfazione, considerando che il Paese costituisce il principale mercato mediorientale in termini di popolazione e che i voli da Riyadh e Jeddah permettono ai viaggiatori sauditi di raggiungere direttamente Venezia e il Veneto, usufruendo di un’offerta completa di attrattive culturali e turistiche”, aggiunge il direttore sviluppo aviation del gruppo Save Camillo Bozzolo.