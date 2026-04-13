Dopo un anno di gestione come società per azioni e non più ente pubblico, il consiglio di amministrazione di Enit Spa ha approvato il bilancio di esercizio 2025, che registra un incremento dei ricavi rispetto all’anno precedente del 25%. L’ebitda è di 11 milioni di euro su 45 milioni di euro di ricavi, mentre l'utile netto arriva a quasi 7 milioni e mezzo di euro.

“Enit conferma la solidità economica e finanziaria della Società nell'anno successivo alla costituzione nella forma di società in house del Ministero del Turismo. Il risultato d'esercizio particolarmente positivo riflette l'efficace gestione delle attività di promozione turistica, l'ottimizzazione dei costi operativi e la piena integrazione dei processi gestionali conseguente alla riorganizzazione delle attività del precedente ente pubblico economico”, si legge in una nota.

“Enit si conferma società strategica del ministero del Turismo con il quale ha posto le basi per un 2026 orientato alla crescita dei servizi, alla digitalizzazione e al potenziamento della presenza del settore turistico nazionale sui mercati esteri”, ha aggiunto l’a.d. di Enit, Ivana Jelinic.