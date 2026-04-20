Crocieristica di lusso, le mosse di Venezia

Venezia e Chioggia rafforzano il posizionamento nella crocieristica d’alta gamma.

Venezia Terminal Passeggeri ha portato al Seatrade Cruise Global di Miami una strategia focalizzata su home port e soste prolungate, incontrando oltre 20 compagnie premium e luxury. Al centro, il modello degli approdi diffusi e la piena operatività del terminal di Fusina, attivo da agosto 2024, che garantisce standard internazionali per il turnaround.

Nel 2026 le toccate luxury crescono del 10%, con nuovi ingressi come Orient Express Sailing Yachts e Four Seasons Yachts. Il 40% degli scali prevede soste di almeno due giorni e oltre il 95% è home port. “Un modello sostenibile che genera valore per il territorio” spiega il presidente VTP Fabrizio Spagna. Il trend proseguirà nel 2027, con ulteriore crescita del traffico.