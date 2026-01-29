Dal 2 febbraio cambia la fruizione della Fontana di Trevi, con l’introduzione di un ticket d’ingresso da 2 euro per turisti e non residenti, valido anche la prima domenica del mese.

L’accesso al perimetro interno sarà consentito il lunedì e il venerdì dalle 11:30 alle 22. Negli altri giorni (2 febbraio incluso) dalle 9 alle 22, mentre dopo le 22 la fontana resterà visibile liberamente.

Resta gratuito l’ingresso per i residenti di Roma e della Città Metropolitana, previa esibizione della carta d’identità, così come per i minori sotto i 6 anni, per le persone con disabilità e i loro accompagnatori, e per le guide turistiche.

I biglietti, in prevendita dal 29 gennaio su fontanaditrevi.roma.it, nei Musei Civici, Tourist Info Point e all’ingresso (solo carta), sono open e non rimborsabili.