Nasce Torino+Piemonte Congress Card, su misura per il turismo congressuale

Una nuova card realizzata su misura per i partecipanti a congressi, convention e meeting e i loro accompagnatori. È l’iniziativa di Turismo Torino e Provincia Convention Bureau che lancia un nuovo strumento di accoglienza e promozione: la Torino+Piemonte Congress Card.

“Evoluzione della popolare Torino+Piemonte Card, la Congress Card è lo strumento digitale e sostenibile concepito per valorizzare l'economia del territorio – sottolinea Maurizio Vitale, presidente di Turismo Torino e Provincia –. L’iniziativa rinnova l’impegno della città verso il comparto congressuale che nel 2025 ha superato il milione di partecipanti.”

La card, ideata per valorizzare l’esperienza di soggiorno oltre gli impegni professionali, dura 72 ore e consente di scoprire l’offerta culturale e turistica di Torino e del Piemonte con ingresso gratuito in due siti culturali e di accedere ai mezzi pubblici a tariffe agevolate, oltre a una serie di facilitazioni sui servizi turistici, le Residenze Reali e mostre e visite guidate.

“Con la Torino+Piemonte Congress Card mettiamo a disposizione dei partecipanti a congressi e meeting uno strumento pensato per arricchire la loro esperienza di soggiorno in città – spiega Domenico Carretta, assessore al Turismo della Città di Torino –. L’idea è quella di accompagnare chi arriva per lavoro anche alla scoperta del nostro patrimonio culturale, integrando in modo semplice i tempi professionali con quelli della visita. Un’iniziativa che si inserisce nel percorso che ha portato Torino a essere riconosciuta Capitale Europea del Turismo Intelligente 2025, confermando l’attenzione verso un’accoglienza sempre più qualificata e accessibile.”

La Torino+Piemonte Congress Card sarà disponibile a partire da maggio e attivabile su richiesta degli organizzatori di eventi. “La Torino+Piemonte Congress Card traduce in azioni concrete i principi che ci hanno portato a essere Capitale Europea del Turismo Intelligente 2025: innovazione, sostenibilità e accessibilità – ricorda Chiara Foglietta, assessora all’Innovazione e alla Mobilità della Città di Torino -. È uno strumento pensato in forma esclusivamente digitale che semplifica l’esperienza di visita e, grazie all’integrazione con il trasporto pubblico locale, incentiva scelte di mobilità più sostenibili. Stiamo costruendo un sistema sempre più interconnesso, in cui tecnologia e servizi rendono Torino una città facile da vivere e da scoprire, nel rispetto dell’ambiente.”