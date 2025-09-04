Santanchè: la Mostra del Cinema di Venezia come volano per il turimo

“La Mostra del Cinema di Venezia è molto più di un evento cinematografico: è una manifestazione identitaria che si svolge in uno scenario unico, dove arte e cultura si fondono in modo straordinario”. Queste le parole del ministro del Turismo Daniela Santanchè, che ha commentato i dati Jfc. Le cifre stimano benefici diretti superiori a 64 milioni di euro e un ritorno di visibilità per il brand Venezia pari a 568 milioni grazie all’evento.

Il ministro ha inoltre sottolineato come il festival rappresenti un volano straordinario per l’economia locale e per l’immagine dell’Italia nel mondo ed evidenzi il legame tra il grande cinema e i territori meno noti. Il riferimento è al progetto ‘Borghi fluviali’, sostenuto dal ministero: “Valorizzarli - aggiunge Santanchè - significa promuovere un turismo sostenibile e diffuso”.

Il ministro ha evidenziato inoltre come il festival attiri visitatori da tutto il mondo, aumentando le presenze in Regione, e dimostri come investire nella cultura significhi costruire un futuro più prospero per il Paese.