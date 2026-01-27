Disneyland Abu Dhabi, svelata la zona del parco su Yas Island

Annunciato per la prima volta nel maggio 2025, Disneyland Abu Dhabi si prepara a diventare il settimo parco Disneyland a livello globale. Nelle ultime ore è emersa per la prima volta anche la possibile posizione del progetto a Yas Island, grazie a un sopralluogo documentato sui social dal ceo di Disney, Bob Iger.

Il 26 gennaio, Iger ha condiviso alcune immagini scattate durante una visita a Yas Island, accompagnate dal commento: “Camminando dove un giorno sorgerà Disneyland Abu Dhabi”, aggiungendo poi che il lavoro da fare è ancora molto, ma “entusiasmante”. Le fotografie, riportando diversi media, mostrano elementi che fanno ipotizzare uno sviluppo nella parte settentrionale dell’isola (sebbene Miral, il developer di Abu Dhabi responsabile del progetto, non abbia ancora confermato ufficialmente il lotto preciso).

Disneyland Abu Dhabi andrà ad arricchire un polo di intrattenimento già consolidato, che include Ferrari World Abu Dhabi, Warner Bros. World e Yas Waterworld, rafforzando ulteriormente il posizionamento dell’isola come destinazione globale per il leisure e il turismo familiare.

Al momento non è stata comunicata una data ufficiale di apertura. Tuttavia, l’apertura del parco è stimata tra il 2030 e il 2033.