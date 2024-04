Record di presenze per PortAventura World nel 2023

Sono stati 5,5 milioni i visitatori accolti da PortAventura World nel 2023. Un risultato incoraggiante rispetto ai 5,1 milioni del 2022 e che rappresenta, per il parco di Barcellona, un nuovo record.

Il sito riunisce parchi a tema, hotel, un centro congressi e un campo da golf, registra un’occupazione alberghiera media dell’83% e, forte delle cifre raggiunte, prevede per i prossimi anni un’apertura continuativa. Intanto, come spiega lechotouristique.com, nel 2024 resterà aperto per 307 giorni: un altro record per il sito, inaugurato nel 1995. Il complesso lancia anche la sua prima “tour experience”, un pacchetto all-inclusive che comprende, tra l’altro, la visita guidata, l’accesso vip alle attrazioni, posti riservati per gli spettacoli e pasti al ristorante. PortAventura World ha inoltre sviluppato un’offerta di team building su misura dedicata alle piccole e medie imprese.