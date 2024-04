Star Clippers tra Italia e Francia: tutte le novità della stagione 2024/25

Star Clippers ha appena presentato la stagione 2024/2025, con una serie di novità per il prossimo biennio.

A fine estate 2025 partiranno cinque itinerari del veliero Star Flyer dal nuovo porto di Nizza. “Abbiamo in calendario tre partenze di 7 notti e una minicrociera da 4 notti tra Corsica, Liguria e Costa Azzurra - racconta Birgit Gfölner, sales manager per l’Italia e la Svizzera italiana - e la quinta partenza raggiungerà Malaga”.

Dopo Cannes, quindi, un’altra città francese diventerà un importante punto di riferimento per il bacino del Nord Italia, mentre da gennaio 2026 sarà Grenada il nuovo porto-base ai Caraibi per gli itinerari di 10 e 11 notti. Porti strategici anche Venezia (da dove raggiungere la Croazia e la Grecia) e Atene.

Novità anche per i tre velieri della flotta: l’ammiraglia Royal Clipper, Star Clipper e Star Flyer: “Il rapporto è un membro dello staff ogni due ospiti per un servizio estremamente accurato che offre, oltre agli scali, anche sport acquatici, wellness e crociere tematiche come quelle fotografiche o dedicate allo yoga, oppure per gli amanti del food & wine”.