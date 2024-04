Le crociere non deludono e il piano a lungo termine messo a punto da Costa Crociere procede a tappe spedite. “Abbiamo appena lanciato la nuova campagna All Inclusive, valida per le prenotazioni effettuate entro il 13 maggio su tantissime partenze con destinazione Mediterraneo Occidentale, Orientale e Nord Europa – spiega il direttore commerciale Italia Riccardo Fantoni -. La strategia pianificata da tempo prevede l’incentivazione delle prenotazioni in un periodo, quello post pasquale, importantissimo per il booking. La promozione All Inclusive comprende la pensione completa, il pacchetto My Drinks per bevande illimitate tutti i giorni della crociera, le tasse portuali, le quote di servizio e, dove previsto, il volo”.

La promozione durerà sei settimane e ha l’obiettivo di “Accompagnare il consumatore nella scelta della crociera, proponendogli la tariffa solitamente più apprezzata proprio perché comprensiva di tutto”.

La campgna All Inclusive ha anche un’ampia risonanza mediatica, sia sui canali tradizionali sia all’interno del mondo digital e social. “Vogliamo raccontare i nuovi itinerari e le esperienze all’insegna di quelle Sea Destinations che caratterizzano la grande novità del 2024 – aggiunge il manager -. Si tratta di un nuovo modo di intendere la vacanza per mare, più completo e coinvolgente. Abbiamo identificato una serie di luoghi iconici toccati durante la navigazione e li abbiamo riempiti di contenuti ed esperienze per vivere dall’interno la destinazione”.

Per promuovere la novità presso i clienti finali, in arrivo in agenzia anche materiale promozionale per presentare quello che è un vero e proprio elemento distintivo di Costa Crociere, “Un unicum nel panorama globale del mercato che sta cominciando a dare importanti ritorni”.

Prodotto, ‘sea destinations’, nuove ‘land destinations’ e opportunità commerciali: Fantoni sottolinea come lo sviluppo futuro continuerà a muoversi lungo diverse direttrici.

E il 2024 servirà proprio a consolidare le novità lanciate, che oltre alle Sea Destinations abbracciano anche altri temi, come il ritorno del prodotto con volato nel Mediterraneo, con Costa Fortuna in partenza da Atene, le crociere alla volta di quattro iconiche isole greche, o la scoperta della Turchia.

“Con Costa Voyages andiamo poi ad abbracciare un’altra esigenza emersa dal dialogo con la nostra clientela: si tratta di un nuovo modo di vivere le crociere lunghe, in cui l’esperienza di viaggio verso destinazioni insolite incontra il top della gastronomia e un intrattenimento innovativo”.

Sempre in primo piano la fidelizzazione della clientela. “Per i soci Costa Club si aggiunge la nuova Promo C|Club, valida fino al 13 maggio, che riserverà doppi punti crociera su un’ampia selezione di partenze e sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20%, con la possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata” chiude Fantoni. I.C.