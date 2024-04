Milano Malpensa-Maldive. Dal prossimo 3 luglio il lusso è ‘oltre’ le destinazioni. Così si presenta BeOnd, la prima compagnia aerea premium per voli leisure, pronta a collegare anche il capoluogo lombardo con l’arcipelago indiano grazie al supporto di Sea Aeroporti Milano e a un elegantissimo Airbus A319 da 44 poltrone.

“Al via dalla prossima estate - spiega Mike Arnot, responsabile comunicazione per BeOnd Airlines - il servizio sarà attivo tutto l’anno e punta ad arrivare a pieno regime entro il primo biennio operativo. Difficile prevedere ora il load factor, ma i voli già attivi su Zurigo, così come su Riyadh e Monaco di Baviera, e dallo scorso 8 aprile pure su Dubai, confermano che il segmento premium è in cerca di nuovi prodotti esclusivi”.

Dotato di poltrone Frau in pelle completamente reclinabili, pasti gourmet e impreziosito da servizio limousine, l’Airbus A319 di BeOnd prevede due partenze settimanali, il mercoledì e il sabato alle 23.10 da Malpensa con arrivo a Male alle 13.15 del giorno successivo, dopo un rapido scalo tecnico a Dubai. Il rientro a Milano avverrà negli stessi giorni per le 22.10, con partenza alle 13.15 da Male.

Grazie alle sue dimensioni contenute, l’aereo permette una gestione non dispendiosa, ma sulle rotte di più lungo raggio arriverà entro la fine del 2024 anche un Airbus A321 da 68 posti.