Inside Fondaco dei Tedeschi, shopping immaginifico a Venezia. La gallery

Le stratificazioni della storia sono uno degli aspetti più affascinanti delle destinazioni. E pochi luoghi al mondo come Venezia sono in grado di rendere tangibile quello che era storia e ora vive un’altra vita, o una vita simile ma evoluta.

È la dimensione immaginifica che si prova entrando al Fondaco dei Tedeschi , uno spazio di 7000 metri quadri denso di boutique di moda e accessori, orologi e gioielli, cosmetici e profumi, artigianato di qualità, eccellenze alimentari e home design. Il primo indirizzo flagship di DFS in Europa consente infatti un salto indietro e uno avanti, in contemporanea, nella storia e nella modernità.

E come nuove introduzioni, pezzi di design come tavoli scolpiti da un braccio computerizzato e che riproducono le forme dei drappeggi rinascimentali, ottone come elemento decorativo, arredi dell’architetto e designer francese Philippe Starck.

La struttura ha anche un’area aggiunta dedicata alla città, il Padiglione del Fondaco, dove sono ospitate importanti mostre d’arte contemporanea ed eventi in collaborazione con alcune fra le realtà più rappresentative della vita culturale veneziana. Presentazioni di libri, concerti, performance e talk coinvolgono un pubblico sempre più numeroso e appassionato da tutto il mondo, rendendo così il Fondaco dei Tedeschi un importante polo culturale per la città di Venezia.

Inoltre, il Fondaco mette a disposizione i suoi Client Advisor per una seduta individuale di armocromia, dei Fragrance Experts, che condurranno il cliente in un vero e proprio viaggio emozionale, i personal shopper per una consulenza di styling, un make up service e un servizio di consulenza personalizzata per l’acquisto di orologi e gioielli.

I servizi sono gratuiti, previa prenotazione presso i concierge del Fondaco.