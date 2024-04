Trainline: Roma e Nizza guidano la classifica delle più prenotate nei ponti

Trainline fa il punto sulle destinazioni più prenotate per i long week end. Quest’anno sul podio delle città più prenotate dagli italiani per i long week end troviamo Roma, Milano, Napoli, Bologna e Firenze. Rispetto allo scorso anno si scambiano semplicemente le posizioni tra Roma e Milano: Milano lo scorso anno era in prima posizione e quest’anno è in seconda,sorpassata da Roma.

Le mete estere in testa alla classifica sono Nizza, Parigi, Vienna, Lugano e Innsbruck.

Rimanendo sulle mete estere, ma questa volta guardando alle città di tendenza rispetto allo scorso anno, troviamo Nizza (+212% sul 2023); Monaco (+187%); Zurigo (+92%).

Che per questi fine settimana lunghi gli italiani stiano di preferenza puntando su città come Nizza, Ventimiglia, Napoli e Salerno fa pensare comunque che le città di mare siano, in questo periodo, anche le più apprezzate.

Discorso poi particolare su Napoli e Salerno, ma in generale sulla Campania, che sta vivendo un periodo particolarmente fortunato in termini di flussi turistici.

Guardando sempre agli incrementi percentuali delle prenotazioni e facendo il confronto con lo scorso anno si nota inoltre che città come Bolzano (+75%), Ferrara (+55%), Torino (+49%) e Genova (+43%) siano particolarmente apprezzate.

I giorni di festività infrasettimanale che ci sta regalando questo 2024 permettono a molti di programmare delle ferie un po’ più lunghe rispetto allo scorso anno e infatti sono aumentati del 16% rispetto allo scorso anno i viaggi che consistono in più di 4 giorni.

Guardando sempre ai dati, inoltre, i giorni più affollati di partenze e arrivi sono il 25 e il 28 aprile, giornate nel mezzo del lungo periodo fra le due festività cardine del 25 aprile e del 1 maggio.