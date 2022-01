13:31

Si è svolta, al ministero del Turismo, la riunione del tavolo tecnico-politico con i rappresentati delle organizzazioni di categoria dei lavoratori balneari, a cui hanno partecipato, in collegamento, Massimo Garavaglia e Giancarlo Giorgetti rispettivamente ministri del Turismo e dello Sviluppo economico, oltre a tecnici del ministero degli Affari regionali.

Durante l’incontro, si legge su Hotelmag, governo e categorie hanno convenuto di definire rapidamente una soluzione condivisa. A tal fine, Garavaglia ha proposto la creazione di un gruppo di lavoro ristretto, con l’obiettivo di convergere in tempi brevi su un testo condiviso, salvaguardando requisiti e prerogative del comparto.



Sib, Fiba, Cna, Assobalneari, Confartigianato e Itb avevano chiesto l’apertura di un tavolo di confronto per mettere in sicurezza la balneazione attrezzata italiana, nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea. I ministri, al termine dell’incontro, hanno preso atto delle richieste di una categoria che rappresenta oltre 30mila imprese balneari italiane e 100mila addetti diretti. Contestualmente alla riunione si era tenuto un sit-in di protesta con la partecipazione di oltre 300 balneari provenienti da tutta Italia.