Oggi TTG Italia ospite di R3START! TV: il link della diretta

Appuntamento oggi alle 11 con la terza stagione di R3START! TV. La puntata n. 62, che segue una lunga serie di trasmissioni sviluppatesi nel corso del 2021, si occuperà di ripartenza del settore turistico.

Ospiti della trasmissione, che potrà essere seguita in collegamento online, il direttore di TTG Italia, Remo Vangelista, e un rappresentante dell'ente del turismo svizzero.



Si parlerà di andamento del mercato turistico, previsioni per il futuro e obiettivi da raggiungere.



Tutti temi di scottante attualità in vista della ripartenza di uno dei settori che contribuisce in modo significativo al nostro Pil.



La puntata si svolgerà con un collegamento online della durata di 30 minuti e si potrà seguire a partire dalle 11 cliccando qui.