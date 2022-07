Ministero Turismo, Enel e Trenitalia insieme per i viaggi sostenibili

17:30

Promuovere la mobilità sostenibile e il turismo lento. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato questa mattina dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, insieme al direttore Enel Italia, Nicola Lanzetta, e all’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi (nella foto).

“Il protocollo - ha spiegato il ministro - promuove azioni di sviluppo sul turismo cosiddetto lento che in realtà sta correndo e fa numeri sempre più importanti. I giovani in particolare hanno preso piena consapevolezza di questo trend della sostenibilità, che non è una moda, ma una ragione per scegliere la destinazione”.



Mentre il Ministero si impegnerà a sostenere e far conoscere le iniziative a favore dei viaggi slow, Enel realizzerà progetti di mobilità elettrica come 'panchine intelligenti' dotate di prese di ricarica, juice media in aeree di sosta e moduli fotovoltaici sui tetti delle stazioni. Trenitalia si impegna invece ad aumentare l’attrattività delle destinazioni turistiche attraverso l’intermodalità e gli itinerari su treni storici. A. D. A.