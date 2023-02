17:25

Lo spettro della recessione sembra allontanarsi, almeno per quanto riguarda i Paesi dell’Unione europea. Può tirare un sospiro di sollievo anche tutta l’industria del turismo dopo le parole del presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, che considera tutta l’Eurozona libera dal rischio della recessione.

L’andamento sarebbe determinato da un primo ma sensibile rallentamento dell’inflazione, frutto anche degli interventi della stessa Bce attraverso il rialzo dei tassi d’interesse. Rialzi, ha ribadito Lagarde, destinati a proseguire anche il mese prossimo con un altro mezzo punto, mentre in seguito si monitorerà la situazione per verificare la necessità o meno di proseguire in questo senso. Obiettivo riportare il dato medio dell’inflazione al 2 per cento.