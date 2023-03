11:33

Il Governo potrebbe prorogare gli sconti per le bollette energetiche anche dopo il 31 marzo. Lo ha anticipato questa mattina il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Gilberto Pichetto Fratin nel corso di un’intervista a SkyTg24.

“Stiamo facendo una valutazione in questi giorni in raccordo con il ministero dell'Economia che tiene i cordoni della borsa – ha spiegato il ministro - e questo influirà certamente nell'inserire anche tutto, in parte o nulla dei cosiddetti oneri di sistema nella bolletta”. E ha poi aggiunto: “Confermo che dopo un primo ribasso del 20 per cento delle bollette della luce nel precedente trimestre dovremo riavere un altro 20 per cento che si unisce al 34 per cento del gas e al successivo 10”.